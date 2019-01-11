Gelinim Mutfakta'da kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Soruları merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Elif ve Ziyafet hanım en düşük puan alarak yarışmaya veda etmişti. Peki, bu hafta 11 Ocak tarihli haftanın finalinde hangi yarışmacı ve kayınvalidesi elendi. Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasının 11 Ocak 2019 Cuma tarihli yayınında en yüksek puanı alan gelin adayı 5 altın bilezik sahibi oldu. Haftanın birincisi Yağnur mu, Ezgi mi, Rümeysa mı olacak?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (11 OCAK CUMA 2019)

Gelinim Mutfakta'da bu hafta çok ilginç bir olay yaşandı. Haftanın birincisi olan yarışmacı gelin Rümeysa ve kayınvalidesi Nezahat Hanım Fatih Ürek'e, Hastaları olduğunu ve eğitiminin yarı kaldığını bu sebepten dolayı yarışmadan bir süreliğine ayrılmak istediğini söyleyerek kendi isteğiyle yarışmadan elendi. Programın sunucusu Ürek ise, diğer yarışmacıların, 60,57, 56” aldığını ifade etti ancak kimin sonuncu olduğunu söylemedi.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta kim kazandı? Sorusunun cevabı belli oldu. Rümeysa 75 puanla haftanın birincisi olarak 5 altn bileziğin sahibi oldu.

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