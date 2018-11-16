Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta'da bu hafta Cansu ile Fatih Ürek'in arasındaki gerilim damga vuracak. İşte Gelinim Mutfakta 16 Kasım 175. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 5 altın bileziğin sahibi olacak. Gelinim Mutfakta'da Cansu'nun söyledikleri Fatih Ürek'i çileden çıkarıyor. Haftanın finalinde ise gelinler gözyaşlarına boğuyor.

Cansu'nun söyledikleri Fatih Ürek'i çıldırtıyor!

Hafta finali gelinleri gözyaşlarına boğuyor! Gelinim Mutfakta'ya veda eden gelin diğerlerini gidişiyle ağlatıyor! Kim veda ediyor?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta'da elenen gelin belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ