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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Nisan 2019

Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın birincisi kim oldu? Yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet söz konusu. Ekran başındakiler ise Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Gelinim Mutfakta 290. Bölümde Reyhan Hanımın yazdığı günlüğün sayfaları ortalıkta dolaşıyor ve yarışmacılar hakkındaki düşünceleri ona zor anlar yaşatıyor

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 26 Nisan Cuma günü yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın final heyecanı yaşanıyor. Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! 

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 26 Nisan Cuma günü final heyecanı yaşanıyor. Reyhan Hanımın yazdığı günlüğün sayfaları ortalıkta dolaşıyor ve yarışmacılar hakkındaki düşünceleri ona zor anlar yaşatıyor!

Besime Hanım ve Güngör'ün benzer taktıkları kolyeler Gülcan'ı can evinden vuruyor! Güngör yemek yaptığı sırada kendisini engelleyici oyunlardan dolayı sıkıntısını dile getiriyor! Hafta finalinde puanlar birbirine çok yakın. Hangi gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek? Hangi gelin 5 altın bileziği kazanacak?

Gelinim Mutfakta, haftanın birincisi ve elenen isim saat 15.30'da burada olacak.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta, haftanın birincisi ve elenen isim saat 15.30'da burada olacak.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'de Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA DÜN NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Nisan 2019'da yayınlanan 289. Bölümünde Emine Bülbülkoç-Rabia Akgül, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Köfte Harçlı Biber Kapama" için yarıştılar!
Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor!

 

 

 

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YORUMLAR

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