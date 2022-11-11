Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali heyecanı yaşandı. Dört gelin en başarılı yemeği yapabilmek için yarıştılar. Gelinim Mutfakta yarışması haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu. Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı. İşte 11 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...