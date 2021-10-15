MasterChef eleme adayı kim oldu?

Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Bugün Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 15 Ekim Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 15 Ekim 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Büşra Nur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 23 NİSAN 2021

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin ise Yeşim oldu. Haftan final günü puan durumu şu şekilde;

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin Yaren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU

Yaren - 73

Yeşim - 72

Aslıhan - 67

Büşra Nur - 48