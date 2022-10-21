GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 21 Ekim Cuma günü yani bugün hem çeyrek altını hem de bu haftanın en yüksek puanına ulaşarak 7 altın bileziğin sahibi olan gelin Aysun oldu.