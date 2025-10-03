Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Ekim Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim kim?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Tadım ve puanlamanın ardından birinci olan isim belli olacak. Miyase, Tuğba, Şevval, Hanife arasından sadece biri birinci olacak. Finale son bir gün kala Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Miyase oldu. Peki, 3 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim kim?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILAR
Miyase
Şevval
Tuğba
Hanife
2 EKİM GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Finale son bir gün kala Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Miyase oldu.