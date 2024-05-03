Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını ve bilezikleri kim aldı?
Gelin Mutfakta'da bu hafta elenen isim merak ediliyor. Bugün Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca en yüksek puanı alan kişi 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Dört yarışmacının en iyi tabağı çıkarmaya çalıştığı yarışmada her hafta bir kişi hayallerine veda ediyor. İşte, 3 Mayıs 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına dair ayrıntılar...
Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunuculuğunda yayınlanan yarışmada dört gelin hafta boyunca rekabet ediyor. Damla, Aleyna, Yeşim ve Seda arasından biri bugün yarışmaya veda ederken; bir kişi de 10 altın bileziğin sahibi oluyor. İşte, 3 Mayıs puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da elenen isim ve altınların sahibi olan yarışmacı hakkında merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan ve haftanın en iyi performansını sergileyerek 10 altın bileziğin sahibi olan yarışmacılar henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.
3 MAYIS 2024 BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu hafta Gelinim Mutfakta'ya veda eden yarışmacı henüz belli olmadı. Bugün yapılacak son oylamanın ardından haftanın en düşük puanını alan gelin Nursel Ergin tarafından açıklanacak. Bu hafta yarışmadan elenen isim belli olduğunda haberimize eklenecek.