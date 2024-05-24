Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 24 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile altın bileziği kazanan isim kim?
Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu ile elenen ve birinci olan isim belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda bugün eleme heyecanı yaşanırken birinci olan yarışmacı 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı? İşte 24 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Bu hafta en yüksek puanı toplayan gelin birinci olacak. En düşük puanı alan gelin ise yarışmaya veda edecek. Yayınlanan son bölümde elma dolması tarifini en iyi yapan gelin 2 çeyrek altının sahibi oldu, çeyrek altını Zeynep aldı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 24 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile 10 altın bileziği kazanan isim…
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
ZEYNEP-
DAMLA-
SEDA-
AZİME-
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta 23 Mayıs yayınlanan bölümde elma dolması tarifini en iyi yapan gelin 2 çeyrek altının sahibi oldu. Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını Zeynep aldı.
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta bugünkü en güzel ayıcık pastayı yapan gelin Arife oldu ve çeyrek altını kazandı.
Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyu en yüksek puanı toplayarak 10 bileziği kazanan gelin Damla oldu.
Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta en düşük puanı toplayarak veda eden isim Arife oldu.