Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ’da düğünde kavga: Gelinle damadın yakınları birbirlerine girdi! - Güncel haberler

        Gelinle damadın yakınları birbirlerine girdi!

        Tekirdağ'da düğünde gelin ile damadın yakınları birbirine girdi. Erken saatlerde başlayan kavga düğünü yarıda bıraktırdı. Çıkan kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelinle damadın yakınları birbirlerine girdi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Şeyh Sinan Mahallesi Ruşenler Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde başlayan düğünde gerginlik yaşandı.

        LAF ATMA YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

        İHA'da yer alan habere göre gelin ve damadın yakınları arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. İki grup birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Devriye Ekipler Grup Amirliği ekiplerinin araya girdiği kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Trump mı Biden mı?
        Trump mı Biden mı?
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        "Gövde gösterisi yaptı"
        "Gövde gösterisi yaptı"
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        Kapalı ortamda içilen nargileye dikkat!
        Kapalı ortamda içilen nargileye dikkat!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!