Gelinle damadın yakınları birbirlerine girdi!
Tekirdağ'da düğünde gelin ile damadın yakınları birbirine girdi. Erken saatlerde başlayan kavga düğünü yarıda bıraktırdı. Çıkan kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Şeyh Sinan Mahallesi Ruşenler Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde başlayan düğünde gerginlik yaşandı.
LAF ATMA YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI
İHA'da yer alan habere göre gelin ve damadın yakınları arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. İki grup birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Devriye Ekipler Grup Amirliği ekiplerinin araya girdiği kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.