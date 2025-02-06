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        Haberler Bilgi Gündem Gelir İdaresi Başkanlığı 820 gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir, görev yerleri

        Gelir İdaresi Başkanlığı 820 gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman, şartları neler?

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), farklı illerde görevlendirilmek üzere toplam 820 gelir uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Başvuru sırasında adaylar, tercih sırasına göre en fazla 5 il seçebilecek. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, adaylar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı bir sınav sürecine katılacaklar. İşte, GİB'in gerçekleştireceği 820 gelir uzman yardımcısı alım sürecine dair tüm bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 17:29 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:29
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        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), farklı iller ve ilçelerde görevlendirilmek üzere 820 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM’nin internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla kolayca gerçekleştirebilecekler. Başvuru sürecinin ardından, adaylar iki aşamalı bir sınav sürecine tabi tutulacaklar; ilk aşama yazılı sınav, ikinci aşama ise sözlü sınav olacak. GİB personel alım süreci ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

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        GİB 820 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Sınava ön başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır. 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 19 Mart 2025 tarihi olacaktır.

        Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

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        Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet bedeli alınacaktır. (ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.) Sınava başvuracak adayların KPSS puanları, ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında kontrol edilecektir. Adaylar sınava ön başvurularını yaptıktan sonra ön başvuru ücretini, 14-21 Şubat 2025 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları ön başvurular işleme alınmayacaktır.

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        SINAV TARİHİ VE YERİ

        Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Giriş sınavının yazılı bölümü elektronik ortamda test usulü 60 sorudan oluşacak.

        Giriş sınavının yazılı bölümü 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13.45’te, Ankara’da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak.

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        Sınav ücretini yatırarak sınava başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinecektir.

        Sınav, saat 13.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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