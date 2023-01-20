HIV aşısı çalışması başarısız oldu

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HABERTURK.COM

HIV'e karşı halen son aşama klinik deneylerde test edilmekte olan tek aşının etkisiz olduğu, üreticisi tarafından açıklandı.

The New York Times'da yer alan habere göre, son birkaç yıldır düzinelerce HIV aşısı adayı test edilmiş ancak başarılı olamamıştı. Uzmanlar, bu son yenilginin bir aşıya yönelik ilerlemeyi 3 ila 5 yıl geriye attığını söyledi. Yine de erken aşama denemelerindeki diğer seçenekler HIV'e karşı güçlü bir siper sağlayabilir.

FAUCİ: BAŞKA STRATEJİK YAKLAŞIMLAR DA VAR

Aralık ayına kadar Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nü yöneten Dr. Anthony S. Fauci bir röportajda, "Haberler hayal kırıklığı yaratıyor; ancak bu bir aşı geliştirme çabasının sonu değil. Başka stratejik yaklaşımlar da var" diye konuşmuştu.

Doğu ve Güney Afrika'da devam eden PrEPVacc adlı bir çalışmada, deneysel HIV aşıları ve önleyici ilaçların bir kombinasyonu değerlendiriliyor. Bilim insanları virüsü etkisiz hale getirebilecek güçlü antikorlar geliştirme konusunda ilerleme kaydetti. Doktorlar ayrıca HIV'e karşı mRNA da dahil olmak üzere yeni aşı teknolojilerini test ediyor.

HIV'E KARŞI AŞI ZORLUYOR

Son aşı adayının kaybı, HIV gibi kurnaz bir düşman için aşı tasarlamanın zorluklarını ortaya koydu. Keşfinden 40 yıl sonra, virüs hala her yıl yaklaşık 1,5 milyon insanı enfekte ediyor ve yaklaşık 650 bin kişiyi öldürüyor.

VİRÜS BASKILANIYOR

Güçlü ilaçlar enfekte bireylerde virüsü baskılıyor. Enfeksiyonu önlemek için çeşitli seçenekler bulunuyor. Örneğin, iki ayda bir verilen oral haplar ve aşılar ABD'de kullanılmakta ve yalnızca 6 ayda bir verilmesi gereken bir aşı son aşama denemelerinde. Ancak hastanın bu ilaçları hayatının geri kalanı boyunca alması gerekiyor ve genellikle onlara en çok ihtiyacı olanlar için erişilemez durumda. Aşının ise virüsü engellemenin en ideal yolu olacağı düşünülüyor.

"ÇOK AKTİF ARAŞTIRMALAR YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Dr. Fauci, "Herhangi bir enfeksiyon, özellikle de viral enfeksiyon için nihai önleme yöntemi, güvenli ve etkili bir aşıdır. Bu nedenle bu alanda çok aktif araştırmalar yürütmeye devam edeceğiz" dedi.