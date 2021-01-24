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Son dakika: Meteoroloji açıkladı! 3 bölgede sağanak var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Ege, Marmara ve batı Akdeniz sağanak yağışlı. Kuzey Ege ve Marmara ile Doğu Karadeniz'de ise kuvvetli lodos etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor

GELİYOR! Son dakika HAVA DURUMU: 3 bölgede sağanak var
Uyarı! Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Hava sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (Lodos),Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa),Kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale’nin güney ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 9°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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