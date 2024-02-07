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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadını öldüren katil aranıyor! Sevgilisini vurdu, kayıplara karıştı - Son dakika haberleri

        Genç kadını öldüren katil aranıyor!

        Samsun'da, 31 yaşındaki Muradiye Terzi, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen 43 yaşındaki M.D. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken; Muradiye Terzi ile M.D.'nin farklı kişiler ile evli oldukları öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 08:35 Güncelleme: 09.02.2024 - 08:44
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        Genç kadını öldüren katil aranıyor!
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        Samsun'da olay, dün öğle saatlerinde Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi.

        GÖĞSÜNDEN SİLAHLA VURULDU

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; apartman görevlisi, Muradiye Terzi'yi (31) evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabanca ile vurulmuş halde buldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Terzi, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Terzi, burada hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI BELİRLENDİ

        Çalışma başlatan polis, şüphelinin Terzi'nin gönül ilişkisi yaşadığı M.D. olduğunu belirledi.

        ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

        Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken; Muradiye Terzi ile M.D.'nin farklı kişiler ile evli oldukları öğrenildi.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler

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