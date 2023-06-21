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Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadının yaralandığı pusunun arkasından müteahhit çıktı!
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Tetikçi tutup kurşunlattı! Genç kadının yaralandığı pusunun arkasından müteahhit çıktı

Denizli'de seyir halindeyken aracının önü kesilip bacağından tabancayla vurulan Buse Bulut'a yönelik saldırıda şoke eden detaylar ortaya çıktı. Korkunç olayda genç kadına saplantılı derecede aşık olan müteahhit Ekrem Boz'un tetikçi tutuğu belirlendi. Gözaltına alınan Boz ile 15 bin liraya tuttuğu tetikçi Serhat Kösen tutuklandı

Genç kadının yaralandığı pusunun arkasından müteahhit çıktı!
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DHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evinden çıktıktan sonra bindiği otomobilin önü motosikletli kişi tarafından kesilip, bacağından tabancayla vurulan Buse Bulut'u (26), kendisine saplantı derecede aşık olan Müteahhit Ekrem Boz'un (45) vurdurduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre gözaltına alınan Boz ile 15 bin liraya tuttuğu tetikçi Serhat Kösen (23), tutuklandı.

BACAĞINDAN TABANCAYLA VURULDU

Olay, 4 Haziran günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Evinden çıktıktan sonra otomobiline binen Buse Bulut, kısa süre gittikten sonra önü bir motosikletli tarafından kesildi. Otomobilden inen Bulut, motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına bir kurşun isabet eden Bulut, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Buse Bulut tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tutuklanan Ekrem Boz
Tutuklanan Ekrem Boz

TETİKÇİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Plakası kapatılan, kaskla yüzünü gizleyen motosikletli saldırganın Serhat Kösen olduğu belirlendi. Kösen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Kösen, genç kadını vurması için müteahhit Ekrem Boz'dan 15 bin lira aldığını itiraf etti. Kösen, ifadesinde olaydan bir gün önce Buse Bulut'un evinin çevresinde Boz ile keşif yaptıklarını da anlatıp, "Ne zaman eve girip çıktığını tespit ettik. Bana, Bulut'un otomobilini de gösterdi" dedi.

TETİKÇİ BAYILMA NUMARASI YAPMIŞ

Kösen ifadesinde, olay günü yaklaşık 2 saat evin önünde beklediğini, Buse Bulut'un evden çıkıp otomobiline bindikten sonra motosikletle önünde durup, bayılma numarası yaptığını da anlattı. Bulut'u kendisine yardım etmek için otomobilden inip, yanına geldiğinde tabancayla sol bacağından vurduğunu ardından kaçtığını söyledi. Kendisine yardım etmeye çalıştığı için Bulut'un iyi niyetli biri olduğunu düşünüp, vurmak istemediğini ancak paraya ihtiyacı olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini de itiraf etti.

MÜTEAHHİT PARAYI TETİKÇİNİN DEPREMZEDE YAKINLARI İÇİN GÖNDERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Serhat Kösen'in ifadesinden yola çıkan polis, müteahhit Ekrem Boz'u düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Boz, tetikçiye gönderdiği 15 bin lirayı depremzede yakınları olduğu için verdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boz ve Kösen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MÜTEAHHİT SAPLANTILI AŞIK ÇIKTI

Saldırı olayının aydınlatılmasının ardından ifade veren Buse Bulut, müteahhit Boz ile bir arkadaş ortamında tanıştıklarını, kendisini 2 aydır sevgili olmak için sürekli rahatsız ettiğini ancak kabul etmediğini söyledi. İfadesinde Boz'un kendisine telefonla, "Sana ev alırım, araba alırım", silahlı saldırının ardından da "Sevgili olmamız halinde sana hastane kapatırım" gibi mesajlarda gönderdiğini ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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