Genç mühendis kurtulamadı!

Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sever'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir fabrikada ziraat mühendisi olan Şükrü Sever'in işletme için kaliteli biber bakmak için Manisa'da tarlaları dolaştığı belirtildi.

"ARAÇTA NE MOTOR KALMIŞ NE BİR ŞEY"

Trende yolculuk yapan Kadir Çelik, "İlk anda bir şey hissetmedik. Tren durduktan sonra biri, içeride hemşire, doktor var mı diye bağırdı. Bir hemşire çıktı, götürdüler. Ben yolculardan birinin hasta ya da kalp krizi geçirdiğini düşündüm. Trenden indiğimizde kazayı fark ettik. Neredeyse 1 kilometre kadar sürüklemiş. Araçta ne motor kalmış ne bir şey. Adam içerisinde ölü dediler" diye konuştu.