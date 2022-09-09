Genç mühendis kurtulamadı!

Manisa'da yolcu treninin çarpıp, 600 metre sürüklediği hafif ticari aracın sürücüsü Şükrü Sever (26) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Çakalazmağı mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ankara-İzmir seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçide kontrolsüz giren Şükrü Sever'in kullandığı hafif ticari araca çarptı. Trenin, yaklaşık 600 metre sürüklediği aracın sürücüsü Sever, hayatını kaybetti.
BİBER İÇİN TARLALARI DOLAŞMAYA GELMİŞ
Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sever'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir fabrikada ziraat mühendisi olan Şükrü Sever'in işletme için kaliteli biber bakmak için Manisa'da tarlaları dolaştığı belirtildi.
"ARAÇTA NE MOTOR KALMIŞ NE BİR ŞEY"
Trende yolculuk yapan Kadir Çelik, "İlk anda bir şey hissetmedik. Tren durduktan sonra biri, içeride hemşire, doktor var mı diye bağırdı. Bir hemşire çıktı, götürdüler. Ben yolculardan birinin hasta ya da kalp krizi geçirdiğini düşündüm. Trenden indiğimizde kazayı fark ettik. Neredeyse 1 kilometre kadar sürüklemiş. Araçta ne motor kalmış ne bir şey. Adam içerisinde ölü dediler" diye konuştu.
JANDARMA KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI
Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, olay nedeniyle duran seferler 2 saat sonra yeniden başladı.
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