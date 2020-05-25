Gençler vakitlerini sokak hayvanlarına ayırıyor - SAMSUN

AA

Cumhuriyet Meydanı ve Geyikkoşan sahiline mama bırakan ekip üyeleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalıştı.Grup üyesi Samet Atasoy, yaptığı açıklamada, Alaçam'ın çeşitli bölgelerinde, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarının yalnız kalmaması için çalıştıklarını belirtti.Kovid-19 salgını döneminde sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken kuş, kedi ve köpeklerin aç kalmaması için çalıştıklarını anlatan Atasoy, çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.