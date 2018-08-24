General Diaz - Cerro Porteno karşılaşma önü

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında General Diaz ile Cerro Porteno, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:00. 4 puanlı General Diaz 12. sırada bulunuyor, Cerro Porteno 11 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi General Diaz, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Cerro Porteno, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 454 kodlu maçta; İddaa oynayanlar General Diaz kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.30, Cerro Porteno sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler.

General Diaz son haftadaki Libertad müsabasında 0-2 yenildi.

Cerro Porteno ise Deportivo Santani karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan General Diaz, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Cerro Porteno, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cerro Porteno 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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