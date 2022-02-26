Genetik göz altı morluklarının tedavisi var mı? 0:00 / 0:00

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Eda Yıldırım, göz altı morluklarının genetik olduğunu söyleyerek, halkaların oluşmasına neden olan bu özelliğin doğuştan geldiğini belirtti. Genetik göz altı morluklarının tedavi edilebildiğini aktaran Yıldırım, morluk görüntüsünün yok edilebildiğini söyledi.

“MORLUK GÖRÜNTÜSÜNÜ YOK EDİYORUZ”

Göz altındaki kılcal damarlarda kan akışının yavaşlamasıyla, bölgede biriktiğini söyleyen Yıldırım, “Medikal karbondioksit gazını gözaltında yeni kılcal damarlar oluşmasını sağlayacak şekilde kullanıyoruz. 5 ile 7 seans sonrası göz altı morluk görüntüsü yok ediliyor” diye konuştu.

“DAMARDAKİ KAN AKIŞINI HIZLANDIRIYORUZ”

Yıldırım, “Damara müdahale edemiyorduk. Bu nedenle göz altı ışık dolguları ve mezoterapi ürünleriyle geçici çözümlerle hastalarımızın bir nebze olsun beklentilerini karşılamaya çalışıyorduk. Medikal karbondioksit gazını kullandığımız uygulamayla damardaki kan akışını hızlandırmaya yardımcı oluyoruz. Kalıcılığı ise kişinin stres faktörü ve sosyal yaşam düzenine göre değişiklik göstererek 12 – 36 ay arasında değişiyor" dedi.