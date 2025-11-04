Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan George Clooney: Gençken hep haklı olmak istiyordum - magazin haberleri

        George Clooney: Gençken hep haklı olmak istiyordum

        Yaşı ilerledikçe kendisinde gördüğü değişikliklerle ilgili konuşan George Clooney; "Gençken hep haklı olmak istiyordum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 10:28 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gençken hep haklı olmak istiyordum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        George Clooney, yaşı ilerledikçe kendisinde fark ettiği değişiklikleri anlattı. CBS kanalında bir yayına katılan 64 yaşındaki ABD'li oyuncu, yaşlanmayı ne kadar düşündüğü sorulduğunda; "Yaşlanmak ya da ölüm, iki seçenek bunlar, değil mi? Benim için sorun değil. Kendimi daha sağlam hissediyorum. Kesinlikle daha az öfkeliyim" yanıtını verdi.

        "Gençken her konuda haklı olmak istiyorsun" diyen George Clooney, örnek olarak, eşi Amal Clooney ile 10 yılı aşkın evliliklerine rağmen hiç tartışmamalarına atıfta bulundu.

        REKLAM

        "Herkes bunu söylediğimde sinirleniyor ama Amal ve ben hiç kavga etmedik. Hiç tartışmadık" diyen George Clooney; "Bunun bir kısmı da hayatımın, duvarı kırmızıya boyamak istese bile umursamadığım bir noktasında olmamdan kaynaklanıyor. Hayatta öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, 'Bu neden bir tartışma veya kavga konusu olsun ki?' diyorsunuz" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu; "Daha gençken böyle olur muydu, bilmiyorum. Sanıyorum şimdi 'Önemli değil' dediklerimi o zaman dışa vururdum" diye ekledi.

        2013'te ortak bir arkadaşları vasıtasıyla tanışan George Clooney ile 47 yaşındaki avukat ve insan hakları aktivisti Amal Clooney, Eylül 2014'te evlendi. Çiftin 8 yaşında Alexander ve Ella adında ikiz çocukları var.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #George Clooney
        #Amal Clooney
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"