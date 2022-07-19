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Haberler Televizyon 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den' yeni tanıtım Geri sayım başladı! İlk bölüm Perşembe Show TV'de
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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den' yeni tanıtım

Perşembe akşamı Show TV’de ekran yolculuğuna başlayacak, BKM’nin yeni dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ için geri sayım başladı. Merakla beklenen diziden yayınlanan yeni tanıtımla heyecan bir kat daha arttı.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den' yeni tanıtım Geri sayım başladı! İlk bölüm Perşembe Show TV'de

Yedi Emin namıyla yeraltı dünyasını titreten, ardından kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı’nın öyküsünden yeni ipuçlarının yer aldığı tanıtıma; Sadi Payaslı ve kendisine göz kulak olmakla görevlendirilen polis memuru Songül’ün tatlı sert atışmaları damga vurdu.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'DEN YENİ TANITIM

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. Bölüm 3. Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.

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