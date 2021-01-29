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Gıda fiyatlarına uyarı sistemi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında yapılan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin bir açıklama yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda piyasasındaki gelişmelerle ilgili hızlı karar alınabilmesi için 'Erken Uyarı Sistemi' oluşturulacağını açıkladı

Gıda fiyatlarına uyarı sistemi
HABERTURK.COM

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katılımıyla toplandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda Türkiye'de işlenmiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirildi.

Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alındı.

Komitenin; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırıldı.

Tarımal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir "Erken Uyarı Sistemi"nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları komiteye sunuldu ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlendi

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;

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