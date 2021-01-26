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Gıda mühendislerinden nar ekşisi izlenimi veren sosların yasaklanmasına destek

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, nar ekşisi izlenimi veren sosların üretiminin yasaklanacağını belirterek, "Bakanlığın almış olduğu karar yerinde bir karar." dedi.

Gıda mühendislerinden nar ekşisi izlenimi veren sosların yasaklanmasına destek
AA

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, nar ekşisi izlenimi veren sosların üretiminin yasaklanacağını belirterek, "Bakanlığın almış olduğu karar yerinde bir karar." dedi.

Boyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıdaların, tüketiciyi yanıltmayacak, bilinçli bir seçim yapabilmesini sağlayacak biçimde etiketlenmesi ve tanıtılması gerektiğini söyledi.

Piyasada "nar ekşili sos", "nar aromalı sos", "narlı sos" gibi ifadelerle satışa sunulan ürünlerin birçoğunda kullanılan ve içinde nar olduğu izlenimi veren nar resimlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Boyu, "Bileşimine baktığımızda glikoz şurubu ve türevleri, nar ya da nar suyu konsantresi yerine nar aroması, renklendirici olarak karamel ve koruyucu olarak potasyum sorbat gibi ürünler kullanılarak neredeyse nardan hiç eser olmadan üretim gerçekleştiren firmalar söz konusu." dedi.

Boyu, gıdaların etiketlerinde, reklamlarında, broşürlerinde ve web sayfalarında kullanılan resimlerin ve örnekli gösterimlerin, tüketiciler üzerinde gıdanın adından ve diğer açıklayıcı ifadelerden daha etkili olabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Arka plandaki gösterimler ve resimler, gıdanın çeşidi, bileşimi, kalitesi veya menşesi açısından tüketiciyi yanıltabilmektedir. Bu kapsamda ambalajında nar resmi olması tüketici tercihini etkiliyor ve gerçekte nardan üretilmiş bir ürün algısı oluşturabiliyor. Bunun önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, nar ekşisi izlenimi veren sosların üretimi yasaklanacak. Bakanlığın almış olduğu karar yerinde bir karar."

- "Ülkemizde gıda okuryazarlığının artırılması şart"

Abdussamed Boyu, gıdaların tüketiciyi yanıltmayacak ve bilinçli bir seçim yapabilmesini sağlayacak şekilde etiketlenmesi ve tanıtılması gerektiğini vurgulayarak, "Gıdanın etiketlenmesi, tanıtımı ve reklamı bu doğrultuda açık ve bilgilendirici olmalıdır. Bir etiketin veya tanımlamanın yanıltıcı olarak kabul edilip edilmeyeceği değerlendirilirken gıdanın etiketlenmesi, tanıtımı, sunumu ve reklamı bir bütün olarak ele alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Boyu, daha sağlıklı bir hayat sürmek için gıda okuryazarlığının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir hayat sürmek, doğru gıdayı tüketmek ve yaşam kalitesinin artırılması için ülkemizde gıda okuryazarlığının artırılması şart. Tüketici, ambalajlı bir ürün aldığında sadece son tüketim tarihine değil, bununla birlikte etiket içeriğini, alerjen durumunu, ambalajını kontrol edip o şekilde satın almalıdır. Bilinçli gıda seçimleri, doğru tercihler, doğru gıdaların üretilmesini sağlar. Tüketicilerimiz ne kadar bilinçli olursa üreticiler de buna göre aksiyon almak durumunda kalır."

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı. Taslağın mevcut haliyle Resmi Gazete'de yayımlanması halinde, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi dışında gıda bileşeni eklenemeyecek. Nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlenimi veren ürünler de nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos benzeri isimlerle üretilemeyecek.

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