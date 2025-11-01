Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Gilgameş Operası AKM'de

        Gilgameş Operası AKM'de

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Ahmed Adnan Saygun'un başyapıtı Gilgameş Operasına ev sahipliği yapıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eser, 6, 8 ve 15 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak

        Giriş: 01.11.2025 - 00:47 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:47
        Gilgameş Operası AKM'de
        İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından geçtiğimiz Uluslararası Opera ve Bale Festivalinde dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve opera sahnelerinde devrim niteliğiyle büyük yankı uyandıran Gilgameş Operası”, 06, 8 ve 15 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM)Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverlerle buluşacak.

        Bir özgürlük tutkusu destanı olan ve insanlığın kadim sorularına ışık tutan ilk yazılı destan Gilgameş Operası”, bilgisizlikten bilgiye geçişi tasavvufi bir bakış açısıyla ele almasıyla zamansız bir eser olarak öne çıkıyor. Ülkemizin yetiştirdiği 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden Ahmed Adnan Saygunun kültürler arasında köprü kurarak ana yurdunun düşünce dünyasını kavramsal bir çerçevede yorumladığı bu epik draması, Doğunun ezgiselliği ile Batı’nın çok sesliliğini bir araya getirecek.

        Tanrı, sevgi, ilahi aşk gibi tasavvufi kavramları odağına alan, tarihsel ve kültürel bağlamda milli ve yerli bir eser olanGilgameş Operası”nda, Caner Akın teknolojiyle sahne tekniklerini devrim niteliğinde harmanlıyor.

        Etkileyici bir görsel şölenin sunulacağı operada, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetecek. Eserin dekor ve görsel tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı Cem Yılmazer, video tasarımı Aisha Hajiyeva, koreografisi Deniz Özaydın imzasını taşıyacak. İDOB Korosu ise Paolo Villa yönetiminde sahnede yerini alacak.

        Gilgameş-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 06 Kasım saat 20.00de, 08 ve 15 Kasım saat 15.00de AKM Türk Telekom Opera Salonunda...

