Gilgameş Operası AKM'de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından geçtiğimiz Uluslararası Opera ve Bale Festivali’nde dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve opera sahnelerinde devrim niteliğiyle büyük yankı uyandıran “Gilgameş Operası”, 06, 8 ve 15 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM)Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Bir özgürlük tutkusu destanı olan ve insanlığın kadim sorularına ışık tutan ilk yazılı destan “Gilgameş Operası”, bilgisizlikten bilgiye geçişi tasavvufi bir bakış açısıyla ele almasıyla zamansız bir eser olarak öne çıkıyor. Ülkemizin yetiştirdiği 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un kültürler arasında köprü kurarak ana yurdunun düşünce dünyasını kavramsal bir çerçevede yorumladığı bu epik draması, Doğu’nun ezgiselliği ile Batı’nın çok sesliliğini bir araya getirecek.

REKLAM

Tanrı, sevgi, ilahi aşk gibi tasavvufi kavramları odağına alan, tarihsel ve kültürel bağlamda milli ve yerli bir eser olan “Gilgameş Operası”nda, Caner Akın teknolojiyle sahne tekniklerini devrim niteliğinde harmanlıyor.