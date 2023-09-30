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        Giresunspor - Altay: 0-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 18:29 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:30
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        Giresunspor - Altay: 0-0
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        STAT:ÇotanakSpor Kompleksi

        HAKEMLER: Burak Olcar, Emre Doğu, Kadir Akıllı

        GİRESUNSPOR: Erkan Anapa- Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Şahin Dik, Furkan Kütük, Erol Can Akdağ, Kuwas, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 73 Metin Akbayrak), Çekdar Orhan (Dk. 56 Mert Han Kurt), Savicevic

        ALTAY: Eren Karataş- Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya, Sefa Özdemir, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam (Dk. 86 Arda Gezer), Salih Sarıkaya (Dk. 90+2 Murat Uluç), Onur Efe (Dk. 59 Yusuf Tekin), Ali Kızılkuyu (Dk. 59 Enes Yetkin), Paixao

        KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Yusuf Tekin (Altay)

        SARI KART: Furkan Kütük (Giresunspor)

        1´inci dakikada sol kanattan Ertuğrul Şenlikoğlu yakın kale direğine ortaladı, Erol Can Akdağ´ın kafa şutu yan ağlarda kaldı.

        20´nci dakikada Ertuğrul Şenlikoğlu ceza alanı çizgisi üzerinde defanstan seken topun gelişine sert vurdu, keleci Eren Karataş yumrukla topu uzaklaştırdı.

        38´inci dakikada Altay´da Ceyhun Gülselam´ın uzaktan sert şutunu kaleci Erkan Anapa, köşeden topu kornere çeldi.  Korner atışında ceza alanı içesinde oluşan karambol sonunda elle oynama gerekçesiyle hakem penaltıya hükmetti. VAR´ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Olcar kararını iptal etti.

        76´ncı dakikada sağ kanattan kale sahasına aşırtma bir vuruş yapan Salih Sarıkaya´nın gönderdiği topu kaleci Erkan Anapa parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

        90+4'üncü dakikada Giresunspor defansından atılan uzun topu rakip defansın hatasıyla kontrol edip kaleye yönelen Metin Akbayrak, ceza yayı içinde Yusuf Tekin tarafından düşürüldü. Hakem bariz gol şansından dolayı Yusuf Tekin´i kırmızı kartla oyun dışı bırakırken serbest atışa hükmetti. Atışı kullanan Kuwas son dakika şansını değerlendiremedi.

        Maç golsüz sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Giresun - Hakan KABAHASANOĞLU

        2023-09-30 18:28:31

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