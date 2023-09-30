Giresunspor - Altay: 0-0

STAT:ÇotanakSpor Kompleksi
HAKEMLER: Burak Olcar, Emre Doğu, Kadir Akıllı
GİRESUNSPOR: Erkan Anapa- Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Şahin Dik, Furkan Kütük, Erol Can Akdağ, Kuwas, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 73 Metin Akbayrak), Çekdar Orhan (Dk. 56 Mert Han Kurt), Savicevic
ALTAY: Eren Karataş- Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya, Sefa Özdemir, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam (Dk. 86 Arda Gezer), Salih Sarıkaya (Dk. 90+2 Murat Uluç), Onur Efe (Dk. 59 Yusuf Tekin), Ali Kızılkuyu (Dk. 59 Enes Yetkin), Paixao
KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Yusuf Tekin (Altay)
SARI KART: Furkan Kütük (Giresunspor)
1´inci dakikada sol kanattan Ertuğrul Şenlikoğlu yakın kale direğine ortaladı, Erol Can Akdağ´ın kafa şutu yan ağlarda kaldı.
20´nci dakikada Ertuğrul Şenlikoğlu ceza alanı çizgisi üzerinde defanstan seken topun gelişine sert vurdu, keleci Eren Karataş yumrukla topu uzaklaştırdı.
38´inci dakikada Altay´da Ceyhun Gülselam´ın uzaktan sert şutunu kaleci Erkan Anapa, köşeden topu kornere çeldi. Korner atışında ceza alanı içesinde oluşan karambol sonunda elle oynama gerekçesiyle hakem penaltıya hükmetti. VAR´ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Olcar kararını iptal etti.
76´ncı dakikada sağ kanattan kale sahasına aşırtma bir vuruş yapan Salih Sarıkaya´nın gönderdiği topu kaleci Erkan Anapa parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
90+4'üncü dakikada Giresunspor defansından atılan uzun topu rakip defansın hatasıyla kontrol edip kaleye yönelen Metin Akbayrak, ceza yayı içinde Yusuf Tekin tarafından düşürüldü. Hakem bariz gol şansından dolayı Yusuf Tekin´i kırmızı kartla oyun dışı bırakırken serbest atışa hükmetti. Atışı kullanan Kuwas son dakika şansını değerlendiremedi.
Maç golsüz sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Giresun - Hakan KABAHASANOĞLU
2023-09-30 18:28:31