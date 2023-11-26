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        Giresun'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:02
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        Giresun'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        İlçenin Üçtepe beldesinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

        Fırtına nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Üçtepe Belde Belediyesi, jandarma ekipleri ve vatandaşlar müdahale edildi.

        Yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında örtülük alan ile kullanılmayan bir ev zarar gördü.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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