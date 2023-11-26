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        Domuz saldırısından kurtulma anı kamerada

        GİRESUN'unEspiye ilçesinde kabristandan geçen yolda yürüyen bir kişi, mahalleye inen yaban domuzunun saldırısından son anda kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:40
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        Domuz saldırısından kurtulma anı kamerada
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        GİRESUN'unEspiye ilçesinde kabristandan geçen yolda yürüyen bir kişi, mahalleye inen yaban domuzunun saldırısından son anda kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çam Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek kesimden mahalledeki yerleşim yerine inen yaban domuzu, çevresi mezarlık olan yolda yürüyen bir kişinin peşinden koşmaya başladı. Kimliği öğrenilemeyen kişi, son anda fark ettiği domuzdan yana doğru kaçarak kurtulmayı başardı. Yaban domuzu da bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. Mahalle halkından Volkan Yakut, evinin balkonundan tanık olduğu o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde; rampa yoldakoşan yaban domuzunun, yokuşun başında yürüyen kişinin yanına kadar gelip, ardından yol boyunca ilerleyerek gözden kaybolması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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