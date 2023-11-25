Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada ölen karı kocanın cenazeleri defnedildi Erzincan'da hafriyat kamyonu ve otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren karı kocanın cenazeleri, Giresun'da toprağa verildi.

Erzincan'da hafriyat kamyonu ve otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren karı kocanın cenazeleri, Giresun'da toprağa verildi.

Önceki gün Erzincan-Çağlayan karayolunda İ.G. idaresindeki hafriyat yüklü kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Yunus (42) ile eşi Asiye Tokar'ın (39) cenazeleri, yakınları tarafından memleketleri Alucra ilçesine getirildi.

Tokar çifti için Merkez Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz, Belediye Başkanı Suat Aybar, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve vatandaşlar katıldı.

Boyluca Köyü Camisi imam hatibi Yunus Tokar ile eşi Asiye Tokar'ın cenazeleri, İlçe Müftüsü Adem Akçelik'in kıldırdığı namazın ardından Turpçu köyü mezarlığında defnedildi.

Tokar çiftinin kazada yaralanan çocukları Muhammed Ali (11) ve Berra Rahime Tokar (14) ile komşuları Emine ve Fatma Horasan'ın tedavisi ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.