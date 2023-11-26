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        Giresun'da fırtına etkili oluyor

        Giresun'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:26
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        Giresun'da fırtına etkili oluyor
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        Giresun'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        İlçede, öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtınada, Nizamiye Mahallesi Orhan Yılmaz Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçarak motosikletiyle yoldan geçen kişinin üzerine düştü.

        Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlarca kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Kent genelinde devrilen ağaçlar ve uçan çatılar, park halindeki araçlarda hasara yol açtı.

        Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısının uçma riskine karşı, hastane bahçesinin bir bölümü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        Polis ekipleri, ağaç devrilmesi ihtimaline karşı tedbir amacıyla gezmek için Giresun Kalesi'ne gelen vatandaşların tahliyesini sağladı.

        Öte yandan merkeze bağlı Kemaliye ve Tirebolu ilçesine bağlı Yılgın köylerinde ormanlık alanlarda örtü, Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde ise fındık bahçesinde çıkan yangın, fırtınanın etkisiyle büyüdü.

        İtfaiye ekipleri, Kemaliye köyündeki yangını kontrol altına alırken, Tirebolu ve Yağlıdere'deki yangınlara müdahalenin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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