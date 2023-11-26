Giresun'da fırtına; çatılar uçtu; 1'i çocuk 2 kişi yaralı

GİRESUN'dafırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar hasar gördü, elektrik kesintileri yaşandı. Uçan çatıların altında kalan 1'i çocuk 2 kişi, yaralandı.

Giresun'da öğle saatlerinde fırtına, etkisini gösterdi. Nizamiye Mahallesi Orman Yılmaz Caddesi'nde fırtına nedeniyle 6 katlı apartmanın çatısı uçtu. Kentin başka noktalarında da evlerin çatısı uçarak yola savruldu. Uçan çatılar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Rüzgarın etkisiyle kök kısmından kopan ağaç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte, bir motosiklet sürücüsü de uçan çatının altında kalıp, yaralandı. Hafif yaralı sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Keşap ilçesinde de etkili olan fırtınada binadan uçan çatı, yolda bulunan 10 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Başından yaralan çocuk, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çatı uçması ihbarı yapılan bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken yollar, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin çatı uçması ve ağaç devrilmesi yaşanan bölgelerde temizlik ve önlem çalışmaları sürüyor.