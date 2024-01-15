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        Türkü evi işletmecisi kadını kablo ile boğan şüpheli, 22 yıl önce eşini öldürmüş

        GİRESUN'da türkü evinde tartıştığı işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı (52) kablo ile boğarak öldüren İsmail Yılmaz (57), tutuklandı. Sorgusunda, bir süre gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü Yeşilkaya ile aralarında borç ve kıskançlık nedeniyle kavgalar olduğunu söylediği belirtilen Yılmaz'ın, 22 yıl önce eşini öldürmekten hapis yattığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:19 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:20
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        Türkü evi işletmecisi kadını kablo ile boğan şüpheli, 22 yıl önce eşini öldürmüş
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        GİRESUN'da türkü evinde tartıştığı işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı (52) kablo ile boğarak öldüren İsmail Yılmaz (57), tutuklandı. Sorgusunda, bir süre gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü Yeşilkaya ile aralarında borç ve kıskançlık nedeniyle kavgalar olduğunu söylediği belirtilen Yılmaz'ın, 22 yıl önce eşini öldürmekten hapis yattığı ortaya çıktı.

        Olay, dün Kapu Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir türkü evinde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öne sürülen İsmail Yılmaz ile türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Şengül Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cenazesi, otopsisi sonrası memleketi Karabük'te toprağa verildi. Olay sonrası kaçan ve polis ekiplerince yakalanan İsmail Yılmaz, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Yılmaz'ın sorgusunda; türkü evinde kendisinin de payı olması nedeniyle maddi konularda tartıştığı Şengül Yeşilkaya ile bir süre gönül ilişkisi yaşadığını öne sürerek, borç ve kıskançlık kaynaklı sıkça kavga ettiklerini söylediği belirtildi. 22 yıl önce eşini öldürdüğü öğrenilen Yılmaz'ın, bu suçtan 21 yıl hapis yatıp, bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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