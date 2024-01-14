Tartıştığı türkü evi işletmecisi kadını kablo ile boğdu
GİRESUN'da İsmail Yılmaz, türkü evinde tartıştığı işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı (52) kablo ile boğarak öldürdü.
GİRESUN'da İsmail Yılmaz, türkü evinde tartıştığı işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı (52) kablo ile boğarak öldürdü.
Olay, saat 01.30 sıralarında kent merkezindeki bir türkü evinde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öne sürülen İsmail Yılmaz ile türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Şengül Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz, bugün öğle saatlerinde polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli sorgusu için emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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