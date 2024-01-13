Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Şehit Uzman Çavuş Köroğlu'nun naaşı Giresun'a getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:31 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Uzman Çavuş Köroğlu'nun naaşı Giresun'a getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'a getirildi.

        Şırnak'tan askeri uçakla getirilen 30 yaşındaki şehit için Ordu-Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi.

        Karşılama törenine, şehidin babası Şerif Ali ve annesi Fatma Köroğlu ile üç kız kardeşinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Ordu Valisi Muammer Erol, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Ordu Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyacızı, Ordu Emniyet Müdürü Atilla Aksoy katıldı.

        Köroğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu.

        Görele Devlet Hastanesi'ne götürülen şehit Köroğlu'nun cenazesi, yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Geçmiş olsun telefonu
        Geçmiş olsun telefonu
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Espiye Kaymakamı Tengir ve Başkan Karadere'den Kur'an kurslarına ziyaret
        Espiye Kaymakamı Tengir ve Başkan Karadere'den Kur'an kurslarına ziyaret
        Giresun'da öğrenciler Tamzara dokumasını resimlerinde kullandı
        Giresun'da öğrenciler Tamzara dokumasını resimlerinde kullandı
        Kümbet Yaylası'nda kar etkili oldu
        Kümbet Yaylası'nda kar etkili oldu
        Espiye'de şehit babasının cenazesi defnedildi
        Espiye'de şehit babasının cenazesi defnedildi
        Ticaret borsalarında dört ayda 185 bin tonun üzerinde fındık satıldı
        Ticaret borsalarında dört ayda 185 bin tonun üzerinde fındık satıldı
        Bulancak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağışçılarına plake...
        Bulancak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağışçılarına plake...