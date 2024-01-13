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        Espiye Kaymakamı Tengir ve Başkan Karadere'den Kur'an kurslarına ziyaret

        Espiye Kaymakam Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Hafız Yatılı Erkek ve Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:20
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        Espiye Kaymakamı Tengir ve Başkan Karadere'den Kur'an kurslarına ziyaret
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        Espiye Kaymakam Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Hafız Yatılı Erkek ve Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.

        İlçe Müftülüğüne bağlı kurstaki öğrencilerle sohbet eden Tengir ve Karadere, Müftü Osman Gülbe'den hafızlık eğitimiyle ilgili bilgi aldı.

        Tengir, ilim ve bilginin önemine işaret ederek, "İlim olmadan hiçbir şey olmaz. Din hizmeti olmaz ve din doğru olarak da yaşanmaz. İlmi gerektiği şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Dinimizin gerektirdiği temel bilgileri öğrenmenin ve Kur'an-ı Kerim'i düzenli ve anlayarak okumanın önemi çok büyük. Kur'an kurslarımız bu fonksiyona sahip önemli kurumlardır." dedi.

        Başkan Mustafa Karadere ise öğrencilere kıyafet, kursa da eşya desteğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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