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        Şehit Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:34 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:34
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        Şehit Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'da toprağa verildi.

        Görele Devlet Hastanesi'nden alınan 30 yaşındaki Köroğlu'nun naaşı, Görele Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada şehidin babası Şerif Ali ve annesi Fatma Köroğlu'nu yakınları teskin etti.

        İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından şehit Köroğlu'nun naaşı, ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Şehit Köroğlu'nun bekar ve 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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