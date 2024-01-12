Giresun'da öğrenciler Tamzara dokumasını resimlerinde kullandı Giresun'da öğrenciler, coğrafi işaret tescil belgeli Tamzara dokumasını da kullanarak resim yaptı.

Giresun'da öğrenciler, coğrafi işaret tescil belgeli Tamzara dokumasını da kullanarak resim yaptı.

Giresun Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri, "42. Alaydan 42 İple Tamzara Dokuması" konulu TÜBİTAK projesi kapsamında akrilik boya ile yaptıkları resimlerde atık Tamzara dokuması parçalarını kullandı.

Coğrafya öğretmeni Neslihan Sarı ve Serpil Öztürk rehberliğinde hazırlanan 12 resim, Şebinkarahisar'daki "Kadınlar Dokuyor Projesi"nde kullanılan Tamzara dokuması atölyesinde sergilendi.

Sınırlı Sorumlu Kadınlar Dokuyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sibel Cağcağ, daha önce atölyede yapılan çalışmalar ve tanıtımların öğrencilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Türk dokumacılığında önemli yeri olan Tamzara dokumasının resim sanatı ile birleştirilerek gençler arasında farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı sergiyi, Şebinkarahisar Kaymakamı Yasin Ardıç, Belediye Başkanı Ömer Şentürk, Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ve davetliler gezdi.