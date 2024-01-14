Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Şehit Uzman Çavuş Köroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

        PENÇE- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun (30) cenazesi, memleketi Giresun'da dualarla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Uzman Çavuş Köroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        PENÇE- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun (30) cenazesi, memleketi Giresun'da dualarla toprağa verildi.

        Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, şehit oldu. Köroğlu'nun cenazesi, Şırnak'ta 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. Şehit Köroğlu için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende şehidin annesi Fatma Köroğlu ile kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin halası, yeğeninin Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayarak ağıt yaktı. Alanı dolduran vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı, tekbir getirdi. Törene şehidin babası Şerif Ali, annesi Fatma Köroğlu, kız kardeşleri Elvin Yayla, Emine Güneş, Eda Köroğlu'nun yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temur, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işıkgezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Köroğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Çatakkırı köyünde dualarla toprağa verildi.

        SÖZLEŞMESİNİ 2 GÜN ÖNCE YENİLEMİŞ

        Bu arada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008 yılında Şırnak'ta dağlık arazide terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düştüğü öğrenildi. Şehit Köroğlu'nun yılbaşında uzman çavuşluğu görevini bırakıp, sivil hayata dönme kararı aldığı, ancak bu kararından vazgeçip, şehit olmadan 2 gün önce askeri sözleşmesini yenilediği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        Yürek yakan tablo!
        Yürek yakan tablo!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar

        Benzer Haberler

        Şehit Uzman Çavuş Köroğlu'nun naaşı Giresun'a getirildi
        Şehit Uzman Çavuş Köroğlu'nun naaşı Giresun'a getirildi
        Espiye Kaymakamı Tengir ve Başkan Karadere'den Kur'an kurslarına ziyaret
        Espiye Kaymakamı Tengir ve Başkan Karadere'den Kur'an kurslarına ziyaret
        Giresun'da öğrenciler Tamzara dokumasını resimlerinde kullandı
        Giresun'da öğrenciler Tamzara dokumasını resimlerinde kullandı
        Kümbet Yaylası'nda kar etkili oldu
        Kümbet Yaylası'nda kar etkili oldu
        Espiye'de şehit babasının cenazesi defnedildi
        Espiye'de şehit babasının cenazesi defnedildi
        Ticaret borsalarında dört ayda 185 bin tonun üzerinde fındık satıldı
        Ticaret borsalarında dört ayda 185 bin tonun üzerinde fındık satıldı