Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi.