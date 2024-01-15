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        Giresun'da iş yerinde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

        Giresun'da bir kadını iş yerinde öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:10
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        Giresun'da iş yerinde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı
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        Giresun'da bir kadını iş yerinde öldüren şüpheli tutuklandı.

        Şengül Yeşilkaya'yı (52), Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İsmail Yılmaz (56), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Yılmaz, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Zanlının, ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine işlediğini söylediği öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece, Şengül Yeşilkaya'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatmış, kadının cesedini Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde bulmuştu. Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopside, Yeşilkaya'nın boğularak öldürüldüğü belirlenmiş, kaçan şüpheli polis tarafından yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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