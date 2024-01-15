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        Espiye Belediyesi Türkiye Diyanet Vakfına arsa tahsis etti

        Espiye Belediyesi, Merkez Mahallesi'ndeki 700 metrekarelik arsayı, Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesine tahsis etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:30
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        Espiye Belediyesi Türkiye Diyanet Vakfına arsa tahsis etti
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        Espiye Belediyesi, Merkez Mahallesi'ndeki 700 metrekarelik arsayı, Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesine tahsis etti.

        Arazinin tahsisi için Kaymakamlıkta protokol imza töreni düzenlendi.

        Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, burada yaptığı konuşmada, söz konusu alana Müftülük tarafından Kur'an kursu inşa edileceğini söyledi.

        Karadere, projenin hayırlı olmasını diledi.

        Espiye Müftüsü Osman Gülbe ise Başkan Karadere'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Karadere ve Gülbe, protokole imza attı.

        Galeri
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