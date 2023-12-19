Giresunspor-Gençlerbirliği maçının ardından Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci, "Tamamen amatör ruhla, amatör çocuklarla... Bugün sahada 3 amatör gencimiz oynadı, bunlar bahane değil ama gücümüz bu kadar." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci, "Tamamen amatör ruhla, amatör çocuklarla... Bugün sahada 3 amatör gencimiz oynadı, bunlar bahane değil ama gücümüz bu kadar." dedi.

Birinci, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımı tebrik ederek, sahada iki ekibin de iyi mücadele ettiğini belirtti.

Takımda yeterli oyuncu bulunmadığının altını çizen Birinci, şunları kaydetti:

"Sezon başı geldiğimde, bu ligde kalacağız her zaman söylüyorum, söylemiştim, o takımdan Kuwas denen arkadaşımız tek taraflı feshederek kulübü bıraktı, Erol Can Akdağ'ın çapraz bağları koptu sezonu bitirdi. Savicevic'in durumu belli değil, o da herhalde gidecek. Tamamen amatör ruhla, amatör çocuklarla... Bugün sahada 3 amatör gencimiz oynadı, bunlar bahane değil ama gücümüz bu kadar."

- Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise bu sezon bugünkü maçla birlikte 4 penaltı kaçırdıklarını belirterek, kaçan penaltılarla ligde kritik puanlar kaybettiklerini aktardı.

Maçta golün gecikmesi nedeniyle rakibin direncinin daha da arttığını dile getiren Kaloğlu, "Biz de tam tersi tecrübeli bir takım olmamıza rağmen strese girdik, saha içinde panik yapmaya başladık. Bu panik de zaman zaman bizi hataya sevk etti." ifadelerini kullandı.

Kaloğlu, zor bir karşılaşma oynadıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tip maçlar zirvede olan takımlar için kolay olmuyor. Erken gol bulabilseydik maçın kopma, kırılma anları olabilirdi. Gol gelmedikçe saha içinde işler zorlaşıyor. Bizim için de gittikçe zorlaşan bir maç oldu. Sonuçta son dakikalarda da olsa skoru yakalayıp kazanmayı bildik, o yüzden mutluyuz."