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        Giresun Ticaret Borsasında geçen yıl 27 milyar lirayı aşkın işlem gerçekleşti

        Giresun Ticaret Borsasında (GTB) 2023 yılında 27 milyar 173 milyon 741 bin Liralık işlem gerçekleştiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:23 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:23
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        Giresun Ticaret Borsasında geçen yıl 27 milyar lirayı aşkın işlem gerçekleşti
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        Giresun Ticaret Borsasında (GTB) 2023 yılında 27 milyar 173 milyon 741 bin Liralık işlem gerçekleştiği bildirildi.

        GTB'den yapılan yazılı açıklamada, işlem hacminde borsanın ana maddesi olan fındık ve fındık mamullerinin 26 milyar 643 milyon 43 bin 594 lira ile ilk sırada yer aldığı belirtildi.

        Yaş çay yaprağı işlem hacminin 425 milyon 118 bin 968 lira olarak gerçekleştiği aktarılan açıklamada, diğer gıda maddeleri grubunun işlem hacminin 101 milyon 679 bin 731 lira olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, bitkisel yağlar grubunda bulunan fındık yağının işlem hacminin de 3 milyon 898 bin 762 lira olarak gerçekleştiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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