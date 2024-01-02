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        Giresunspor, kulübe destek için bağış etkinliği düzenleyecek

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, "Yüreğini Koy" adlı bağış etkinliği gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:24
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        Giresunspor, kulübe destek için bağış etkinliği düzenleyecek
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, "Yüreğini Koy" adlı bağış etkinliği gerçekleştirecek.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, etkinliğin yarın saat 20.00'de Giresunspor'a destek sağlamak amacıyla Giresunspor YouTube kanalı üzerinden düzenleneceği belirtildi.

        Kampanyanın spor yorumcusu Haldun Domaç'ın moderatörlüğünde gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Milletvekillerimiz, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, eski kulüp başkanlarımız, Giresunlu iş insanlarımız ve 'çotanak' arma sevdalılarının katılımıyla düzenlenecek Yüreğini Koy yardım kampanyası için yurt içi ve yurt dışında yaşayan tüm Giresunspor sevdalılarını 3 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Giresunspor YouTube kanalına davet ediyoruz. Haydi Giresun, Giresunspor'umuz için sen de 'Yüreğini Koy', kulübümüzün zor günleri geride bırakması için 'çotanak' armanın yanında ol."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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