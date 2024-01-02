Giresunspor, teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Serhat Güller ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.