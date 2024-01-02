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        Giresunspor, teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:35
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        Giresunspor, teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Serhat Güller ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kendisine Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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