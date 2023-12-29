Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada ölen 2 kişinin cenazesi Giresun'da defnedildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada yaşamını yitiren Erdoğan Mandal ve Kenan Cin'in cenazeleri, Giresun'da toprağa verildi.

Görele ilçesindeki cenaze töreninden İstanbul'a döndükleri otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki Mandal ve 46 yaşındaki Cin'in cenazeleri, yakınları tarafından ilçeye getirildi.

Yeşildere köyündeki Hamzakıran Camisi'nde düzenlenen cenaze merasimine Mandal ve Cin'in yakınlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Refik Özsoy, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

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