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        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada ölen 2 kişinin cenazesi Giresun'da defnedildi

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada yaşamını yitiren Erdoğan Mandal ve Kenan Cin'in cenazeleri, Giresun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:49 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:07
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        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada ölen 2 kişinin cenazesi Giresun'da defnedildi
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada yaşamını yitiren Erdoğan Mandal ve Kenan Cin'in cenazeleri, Giresun'da toprağa verildi.

        Görele ilçesindeki cenaze töreninden İstanbul'a döndükleri otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki Mandal ve 46 yaşındaki Cin'in cenazeleri, yakınları tarafından ilçeye getirildi.

        Yeşildere köyündeki Hamzakıran Camisi'nde düzenlenen cenaze merasimine Mandal ve Cin'in yakınlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Refik Özsoy, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı.

        Cenazeler, kılınan namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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