Son dönemde adına açılan sahte sosyal medya hesaplardan yakınan isimlerden biri de Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından olan Türkan Şoray oldu.

3 Şurada Paylaş!









Twitter ya da yeni adıyla X'te 3 farklı onay işareti veriliyor.

Twitter'da daha önce tanınmışlık, etkileşim ve kurumsallık gibi belirli kriterlere sahip olan hesaplara sadece mavi tik veriliyordu. Elon Musk'ın satın almasının ardından X ismi verilen platformda mavi tik işaretinin yanı sıra altın ve gri renkli tik işaretleri de verilmeye başlandı. Onay işaretleri için ise bir fiyatlandırma mevcut. Yani aylık veya yıllık abonelik ücreti ödeyen her hesap artık onay işaretine sahip olabiliyor.

ONAY İŞARETLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

• Altın renkli onay işareti... Bir hesabın resmi bir işletme veya kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu belirtiyor.

• Gri onay işareti... Bir hesabın doğrulanmış kuruluşlar aracılığıyla X üzerinde bir devlet kurumu veya çok taraflı bir kuruluş olduğunu belirtiyor.

• Mavi onay işareti... Bir hesabın Premium'a abone olduğunu gösterir ve bir kişiyi veya kuruluşu temsil edebilir.

Türkiye'de X'te onay işareti almak için abone olunması gereken Premium katmanın yıllık ücreti 1.569.99 TL olarak belirlendi.