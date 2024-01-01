TÜGVA İl Temsilciliği ile Giresun Üniversitesi arasında proje protokolü imzalandı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun İl Temsilciliği ile Giresun Üniversitesi arasında "İhtisas Akademi Projesi" protokolünün imzalandığı bildirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun İl Temsilciliği ile Giresun Üniversitesi arasında "İhtisas Akademi Projesi" protokolünün imzalandığı bildirildi.

TÜGVA Giresun Temsilcisi Mümtaz Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, TÜGVA Genel Merkezince hayata geçirilen projenin 18-30 yaş arasındaki ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora öğrencilerini kapsadığını belirtti.

Aydın, mayıs ayına kadar sürmesi planlanan projeye 300'e yakın başvuru aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İhtisas Akademi Projemiz, toplamda 9 dersten oluşmaktadır. 9 ders, 9 alanında uzman konuşmacıyla gençlerimize her derste farklı bilgiler vereceğiz. Giresun Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Yılmaz Can ile proje sözleşmesini imzaladık. Desteklerinden ötürü Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Projemize katılım sağlayan tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Bu minvalde TÜGVA olarak gençlerimiz için farkındalık projeleri üretmeye devam edeceğiz."