Giresunspor yönetimi, "Giresunspor İçin Yüreğini Koy" kampanyasına destek istedi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kulüp yönetim kurulu, "Giresunspor İçin Yüreğini Koy" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ocak Çarşamba günü kulübe maddi destek sağlamak için sosyal medya üzerinden "Giresunspor İçin Yüreğini Koy" kampanyasının ikincisinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Kampanyaya destek çağrısında bulunulan açıklamada, "Büyük Giresunspor ailesi, bütün farklılıklarımızı, doğrularımızı veya yanlışlarımızı, kısaca bizi ayrıştıran her şeyi bir yana bırakalım ve bu şehri aynı duyguda, aynı ortak paydada birleştiren yegane güç olan Giresunspor'umuza zor gününde omuz omuza birlikte sahip çıkalım. Gelin çok geç olmadan şehrimizin takımının yanında yer alıp birlikte savaşalım. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Giresunluların gücünü biliyor ve birlikte hareket edersek sorunların üstesinden gelebileceğimize yürekten inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kampanya çerçevesinde toplanacak maddi kaynağın kulübün transfer tahtasının açılması için büyük önem taşıdığına işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Transfer tahtamızın açılabilmesi, Giresunspor'umuzun borcunun yönetilebilir duruma getirilmesi ve en önemlisi Giresunspor'umuzun geleceğinin kurtarılabilmesi için yüreğinde Giresunspor sevgisi olan herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Daha önce gerçekleşen canlı yayına katılan ve kulübümüze destek olan herkese teşekkürlerimizi iletiyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kampanya kapsamında toplanacak tüm bağışların sadece ve sadece futbol takımımızın borçları ve transfer tahtasının açılması için kullanılacağını da bir kez daha vurgulamak isteriz."

Borçların ödenmesi ve transfer yasağının kaldırılması sonucu Giresunspor'da yeni bir sayfanın açılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Transfer yapmamıza engel borçları ödeyerek ve yapılandırarak kadromuza gerekli takviyeleri yapmak istiyoruz. Bugün Çotanak arma için alacağınız sorumluluk ve vereceğiniz bu önemli destek, gelecekte Giresunspor'umuzun zor günlerinde yanında olduğunuzun bir nişanesi olarak tarihimizdeki yerini alacaktır. Gelin kulübümüz için yeni bir sayfa açalım, gelin birlikte mücadele edelim, kulübümüzün yarınları için birlikte savaşalım. Bizler tertemiz duygularla Giresunspor'umuz için mücadele etmeye, aynı temizlikteki mali yönetimimizle çalışmaya devam ediyoruz. Hep birlikte Giresunspor'umuz için yüreğimizi ortaya koyacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız."