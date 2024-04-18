Giresun'da haklarında hapis kararı bulunan 2 kişi yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi Görele ilçesinde, "tehdit ve hakaret" suçlarından 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'yi ise şehir merkezinde yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.