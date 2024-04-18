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        Giresun'da haklarında hapis kararı bulunan 2 kişi yakalandı

        Giresun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:09
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        Giresun'da haklarında hapis kararı bulunan 2 kişi yakalandı
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        Giresun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde "Mercek-6" operasyonu gerçekleştirildi.

        Jandarma Suç Araştırma Timi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi Görele ilçesinde, "tehdit ve hakaret" suçlarından 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'yi ise şehir merkezinde yakalandı.

        Bu kişiler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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