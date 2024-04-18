Giresun'da bariyere çarpan ekip otosundaki 2 polis yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde bariyere çarpan ekip otosundaki 2 polis yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde bariyere çarpan ekip otosundaki 2 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adabük Mahallesi'nde dün gece bir aracın takibi sırasında kontrolden çıkan polis otosu bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan polisler, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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