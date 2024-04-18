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        Giresun'da bariyere çarpan ekip otosundaki 2 polis yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde bariyere çarpan ekip otosundaki 2 polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:49
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        Giresun'da bariyere çarpan ekip otosundaki 2 polis yaralandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde bariyere çarpan ekip otosundaki 2 polis yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Adabük Mahallesi'nde dün gece bir aracın takibi sırasında kontrolden çıkan polis otosu bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan polisler, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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