Giresun'da bariyere çarpan ekip otosundaki 2 polis yaralandı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Adabük Mahallesi'nde dün gece bir aracın takibi sırasında kontrolden çıkan polis otosu bariyere çarptı.

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